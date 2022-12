Früherer katholischer Pfarrer in Emmerich „Patrone haben Kirche fest im Griff“

Bundesweit wurde Kossen bekannt, weil er sich mit deutlichen Worten gegen die Fleischindustrie stellte. Seine Kritik: Unter dem Radar der Rechtsstaatlichkeit habe sich in Deutschland seit 30 Jahren in der Fleischindustrie, in der Logistik, in der 24-Stunden-Betreuung, auf dem Bau und in weiteren Branchen eine Schattenwelt entwickelt, in der eine Geisterarmee von Arbeitsmigranten in Form von moderner Sklaverei ausgebeutet und abgezockt werde. Menschen würden angemietet, verschlissen und dann entsorgt – wie Maschinenschrott.