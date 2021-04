Emmerich : Peter Kossen im Zentralrat der deutschen Katholiken

Peter Kossen war von 2004 bis 2011 in Emmerich. Foto: dpa/Friso Gentsch

Emmerich Der ehemalige Emmericher Pfarrer gehört nun einem der wichtigsten Gremien an. Bekannt geworden ist er durch seinen Einsatz für die Leiharbeiter in der Fleischindustrie.

Die meisten Stimmen beim zweiten Wahlgang erhielt der Vorsitzende der Schwangerenkonfliktberatung „donum vitae“ Olaf Tyllack, wie das ZdK am Donnerstag mitteilte.

Peter Kossen kam 2004 als Pfarer nach Emmerich. Unter seiner Leitung schlossen sich vier ehemals selbständige Kirchengemeinden in Emmerich (St. Christophorus) und drei Landgemeinden (St. Johannes der Täufer) zu neuen größeren Pfarreien und einer Seelsorgeeinheit zusammen.

Besonders bekannt geworden ist Kossen wegen seines Engagements für bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Seit Jahren prangert er die Umstände an, unter denen Leiharbeiter aus Osteuropa in den Schlachthöfen arbeiten müssen.