Im Alter von 89 Jahren verstorben Emmerich trauert um Pastor Paul Seesing

Paul Seesing wuchs mit einem Bruder und einer Schwester auf. Ostern 1940 wurde er in die Volksschule eingeschult, 1943 kam er auf die Oberschule. Das Kriegsende mit mehrtägigem Trommelfeuer erlebte die Familie in Heeren-Heken. Im November 1945 ging Paul Seesing aufs Gymnasium in Kleve. Er wusste bereits vor dem Abitur – das machte er am 18. März 1954 –, dass er Priester werden wollte. Seesing studierte in Münster und zwei Jahre in München. Danach ging es zurück nach Münster, im Priesterseminar war er Leiter einer Choralschola. Am 2. Februar 1960 wurde Pastor Paul Seesing im Dom zu Münster zum Priester geweiht.