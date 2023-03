Besonderes Angebot in Emmerich NL-Bahnkarte wird zum Erfolgsmodell

Emmerich/Elten · In Emmerich, Elten und Praest können Bahnfahrer auch mit der OV-Chipkaart einsteigen. Wer nach Arnheim will, spart damit richtig Geld. Das kommt gut an.

26.03.2023, 14:30 Uhr

Am Bahnhofsgebäude in Emmerich wird momentan gearbeitet, auch das soll die Attraktivität des Haltepunktes weiter steigern. RP-Foto: Latzel Foto: Latzel

Der Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) hat gerade seinen Stationsbericht vorgelegt. Im Kreis Kleve war der Bahnhof Emmerich der Haltepunkt, der im Ranking den größten Sprung nach vorne gemacht hatte. Im vergangenen Jahr tauchte er noch in der Kategorie „entwicklungsbedürftig“ auf, jetzt landet Emmerich in der besten Bewertungsstufe mit dem Prädikat „ausgezeichnet“. Für Stadtsprecher Tim Terhorst ist das ein Zeichen dafür, dass sich an dem Bahnhof eine Menge getan hat. Vor allem gibt es endlich eine Aufzugsanlage. „Dafür haben wir jahrzehntelang gekämpft“, sagt Terhorst.