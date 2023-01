Stadt lud zum Neujahrsempfang Zuversichtlicher Blick in das Jahr 2023

350 geladene Gäste kamen am Donnerstagabend in das PAN Kunstforum. Wie in den Jahren zuvor bildete sich ab 19 Uhr eine Schlange im Treppenhaus, denn zum Ritual des Abends gehört es, dass der Bürgermeister gemeinsam mit Ehemann Hubertus Hinze-Pooth im Eingangsbereich die Gäste persönlich begrüßt. Im PAN hatte Emmerichs bekannter Gastronom Franz Feyen (Societät) für das Catering gesorgt.