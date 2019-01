Neues aus der Gastronomie in Emmerich : Pfannkuchen für die Promenade

Norman Hoffmann und Ayse Baran in der Gaststätte Companeros. Dort ist ab sofort auch die Tapas-Bar der beiden Gastronomen untergebracht. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH Neues von der Rheinpromenade: Die Tapas-Bar Empanadas ist ab sofort unter dem Dach des Steakhauses Companeros zu finden. Einen Leerstand gibt es dadurch nicht. In das freigewordene Lokal kommt ein Pfannkuchenhaus.

Zum neuen Jahr tut sich was in der Gastronomie an der Rheinpromenade: Die Tapas-Bar Empanadas an der Ecke zum Fischerort ist umgezogen. Sie ist jetzt unter dem Dach des Steakhauses Companeros gegenüber des Pegelhäuschens zu finden. Dort sind die kleinen, spanischen Spezialitäten jetzt ebenso zu haben wie große Steak- und Grillteller. Die Betreiber Ayse Baran und Norman Hoffmann gaben den Umzug am Mittwoch bekannt.

Das Empanadas an der Ecke zum Fischerort wird zum Pfannkuchenhaus umgebaut. Foto: Markus Balser

Die Gastronomen kennen sich schon seit 17 Jahren. Die beiden 34-Jährigen haben zusammen im Hotel Auf der Heide (Maiß) in Elten gelernt; er Koch, sie Restaurantfachfrau. Seit sechs Jahren führen sie zusammen das Empanadas, das zuvor ein kroatisches Restaurant war. Seit etwa zwei Jahren leitet das Duo auch das Steakhaus Companeros, das zuvor „Franz“ hieß und von Franz Feyen geleitet wurde und vielen Emmerichern auch als „Zum Anker“ bekannt ist, in dem der legendäre Wirt Klaus Wemmers jahrzehntelang hinter dem Tresen stand. Bis Anfang letzten Jahres war auch Daniel Maiß an den beiden Betrieben beteiligt.

Info Neues Restaurant: „Burger Pier 1“ Hausgemachte Hamburger An der Rheinpromenade wird es in direkter Nachbarschaft zum Companeros bald ein neues Restaurant geben. Im ehmaligen „Lokal Steiger 1“, das im letzten Jahr schloss, soll bald das „Burger Pier 1“ eröffnen. Wie der Name schon vermuten lässt, werden dort unter anderem hausgemachte Hamburger angeboten. Eröffnungstermin noch offen Momentan läuft noch der Umbau. Wann eröffnet wird, steht noch nicht fest.

Das Problem im Empanadas war der mangelnde Platz. Das kleine Restaurant verfügt gerade mal über 40 Sitzplätze, im Wintergarten gibt es noch 30 weitere, dafür aber keine zusätzliche Außenbestuhlung, weil die von der Stadt Emmerich wegen der Rettungswege nicht genehmigt wird. „Das war vor allem immer im Sommer schwierig“, sagt Ayse Baran. „Oftmals mussten wir Gäste wegschicken, weil das Lokal komplett voll war.“ Auch konnte dadurch in der Hauptsaison der Mittagstisch nicht als gutes Geschäft mitgenommen werden.

Beim Pfannkuchenhaus, für das Baran und Hoffmann übrigens noch einen Namen suchen, erwarten die beiden diese Probleme nicht. Das Angebot soll vorwiegend auf Familien ausgerichtet sein. „Wir hatten eigentlich schon immer vor, ein solches Lokal zu eröffnen, mit der jetzt gefundenen Lösung können wir uns diesen Traum erfüllen“, sagt Ayse Baran.

In Kürze wird umgebaut. Heller und freundlicher soll alles werden. Die Wände werden neu gemacht. Wann alles fertig sein wird, können die beiden Gastronomen noch nicht genau sagen. Sie gehen davon aus, dass die neue Lokalität im Laufe des Frühjahrs öffnet.

Norman Hoffmann will neben den klassischen Pfannkuchen dann dort auch „abgefahrene Kreationen“ anbieten. Süßes und Herzhaftes. „Pfannkuchen kann man wie eine Pizza mit den verschiedensten Zutaten belegen“, erklärt der Koch, der sich freut, in eine Angebotslücke an der Rheinpromenade stoßen zu können: „Das nächste Pfannkuchenhaus ist erst wieder in Elten zu finden“, weiß er.

Zusammen mit Ayse Baran freut er sich, dass nun im Companeros auch die Gäste des Empanadas genügend Platz finden werden. Denn die Lokalität, in der nun beide Restaurants untergebracht sind, verfügt über 80 Plätze drinnen und 150 weitere draußen. Umgebaut werden muss dort nicht. „Unser südamerikanisches Angebot passt ja gut mit dem spanischen zusammen, sowohl von der Karte als auch vom Stil her“, erklärt Ayse Baran. Die Speisekarte wurde bereits umgestellt. Neben den bekannten Steak- und Tapas-Gerichten gibt es jetzt auch Kombinationen. Zum Beispiel bestimmte Tapas als Beilage zum Fleisch. „Es müssen ja nicht immer Pommes sein“, sagt Hofmann.

Zusammen mit den beiden Chefs arbeiten insgesamt sechs Mitarbeiter für die beiden Lokale, darunter ein Azubi und ein zweiter fest angestellter Koch. Die Öffnungszeiten bleiben bei wochentags 12 bis 15 und 17 bis 22 Uhr sowie am Wochenende von 12 bis 22 Uhr. Montags ist Ruhetag.