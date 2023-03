Umbau in Emmerich Mitte 2023 hat der Bahnhof wieder eine Bäckerei

So ein heißer Kaffee am Morgen weckt die Lebensgeister. Dazu ein frisches belegtes Brötchen – und ab in den Zug. Das steht den Pendlern und Reisenden am Bahnhof in Emmerich bald wieder zur Verfügung. Denn die Bäckerei & Konditorei Gottschling eröffnet voraussichtlich im Sommer dieses Jahres ihre Filiale im Emmericher Bahnhof.