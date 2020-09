Emmerich : Paar mit Kleinkind flüchtet vor Ladendetektiv

Emmerich Als Vorbilder würde man diese beiden Menschen wohl kaum bezeichnen. Sie stahlen bei Netto, stießen den Ladendetektiv zu Boden. Und das alles im Beisein eines Kleinkindes.

Am Samstag betraten gegen 17 Uhr betraten ein Mann und eine Frau gemeinsam mit einem Kleinkind in einem Kinderwagen die Filiale des Netto-Lebensmittelmarktes an der Straße Portenhövel. Im Markt packten sie diverse Gegenstände in den Kinderwagen. Den Kassenbereich durchquerten sie eine Stunde später, ohne die Waren bezahlt zu haben. Als sie von einem Ladendetektiv im Eingangsbereich auf den Diebstahl angesprochen wurden, stieß der Mann den Mitarbeiter zu Boden und das Paar flüchtete mit dem Kinderwagen samt Beute in Richtung Kurfürstenstraße.