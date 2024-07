Emmericherin wandert mit „Unbedingt mal diesen Eventcharakter der Vierdaagse erleben“

Emmerich/Nimwegen · RP-Mitarbeiterin Monika Hartjes startet bei dem Wanderevent in Nimwegen. 120 Kilometer will sie in vier Tagen zurücklegen – eine sportliche Herausforderung. Wie sich die 66-Jährige vorbereitet hat und worauf sie sich freut.

17.07.2024 , 10:57 Uhr

Monika Hartjes bei Dehnübungen zur Vorbereitung auf die Vierdaagse – sie ist vorsichtig optimistisch mit Blick auf die Wanderungen. Foto: Evers, Gottfried (eve)