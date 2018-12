EMMERICH : Wenn ein Herold zu Tisch bittet

Der 60-jährige Frank Telah schlüpft in die Rolle eines Herolds. Foto: Telaar

EMMERICH Das Infocenter Emmerich bietet am 25. Januar erstmals ein Rittersmahl im Restaurant „Franz in der Societät“ an. Mit dabei: Frank Telah, der in den Rollen mittelalterlicher Figuren die Gäste unterhält.

Speisen wie zu Ritterszeiten – das kann man am 25. Januar bei „Franz in der Societät“ erleben. Dort feiert das Infocenter Emmerich mit dem „Mittelaltermahl“ seine Premiere. Dieser Abend führt die Gäste mit viel Spaß in die Vergangenheit. Neben dem vorzüglichen Essen erwartet die Gäste Geschichten, Theater und Klamauk. „Und da alle eingeladen werden, mitzumachen, ist der gemeinsame Spaß vorprogrammiert“, sagt der 60-jährige Frank Telah, der in diverse Rollen schlüpft und die Teilnehmer den gesamten Abend über unterhält.

Neben reichlich Met und deftigem Essen erwartet die Gäste beim Mittelaltermahl auch viel Spiel und Klamauk. Foto: Infocenter Emmerich

Von jeher hatte der gebürtige Bochumer, der seit 2001 in Bocholt wohnt, ein großes Interesse am Mittelalter. Diese Zeit faszinierte ihn. Er war auch Mitglied in einer mittelalterlichen Rollenspielgruppe, zunächst als „Kämpfer“, später als Bader. Als er zum ersten Mal ein Ritteressen – das Mahl war nur mit Musik und Schunkeln begleitet – erlebte, dachte er: „Da kann man mehr raus machen.“ Er wollte die Leute mit einbeziehen in den Ablauf zwischen den einzelnen Gängen und verschiedene Seiten des Mittelalters beleuchten.

Info Mittelaltermahl ab 15 Personen buchbar Termin Der Abend findet statt im historischen Restaurant „Franz in der Societät“. Der Preis beträgt pro Person 66 Euro. Das Mittelaltermahl wird am 25. Januar ab 18 Uhr veranstaltet, ab einer Teilnehmerzahl von 15 Personen. Anmeldung Für Gruppen kann diese Veranstaltung auch an einem anderen Termin gebucht werden. Anmeldungen sind erforderlich beim Infocenter Emmerich, Rheinpromenade 27, Tel. 02822/931031, oder per E-mail an infocenter@stadt-emmerich.de.

In der Societät führt er sein 73. Mittelaltermahl durch, dabei hat er insgesamt bereits rund 2200 Gäste bespaßt. Telah begrüßt die Gäste in der Gewandung eines Herolds. Ein Mann und eine Frau werden zu „Graf und Gräfin“ ernannt und weil er vor Beginn der Veranstaltung einiges über seine Gäste in Erfahrung bringt, stellt der Herold dem Grafenpaar die entsprechenden Tischnachbarn vor: der Abt des Klosters, ein Kaufmann, ein Junker, eine freie Magd und weitere, zu den Personen passende Rollen.

Zur Einstimmung auf das mehrgängige Mahl gibt es einen Becher mit vorzüglichem Met, weiter geht es mit Brot und verschiedenen Aufstrichen wie Schmalz und Kräuterbutter. Doch zunächst werden die Tischregularien bekannt gegeben, unter anderem: Nicht die Nas’ am Tischtuch schnäuzen und die „Winde“ dürfen nicht zu laut sein. Anschließend werden Salat und eine Suppe gereicht, danach gibt es dann wieder Deftiges in Form einer Schinkenplatte. Weiter geht es mit einer Haxe, Knödeln und Sauerkraut. Gegessen wird nur mit Löffel und Messer, denn die Gabel galt als Teufelswerkzeug.

Zwischendurch geht es lustig zu, wenn Frank Telah in verschiedenen Kostümierungen auftritt. „Da kümmert sich der Mönch Bruder Inkontinenz auf spaßige Art um das Seelenheil der Leute. Und ein Heilkundiger operiert einem Herrn einen Weinstein aus dem Kopf und einer Dame Hirn hinein“, verrät Telah einige Rollen.

Zwischendurch gibt es Geschichtsunterricht und Waffenkunde anhand von Anschauungsmaterial: Neben Schwert und Co, Kettenhaube und Helm bringt der Bocholter auch einige Alltagsgegenstände mit. An dem Abend werden Märchen erzählt, der Unterschied zwischen Mann und Weib erklärt, ein Quaksalber preist seine Waren an und über den Aberglauben wird







































auch berichtet. Es gibt darüber hinaus Mitmachspiele und unerwartete Momente für die Gäste. „Vielleicht singe ich auch, aber da müssen die Gäste schon besonders gut drauf sein“, erzählt Telah lachend. „Je mehr die Leute mitmachen, umso besser werde ich. Und umso spaßiger wird es für sie“, fügt der Unterhaltungskünstler hinzu.

Rund fünf Stunden sollte die Besucher für die Veranstaltung einplanen. Nach dem Nachtisch wartet noch eine mittelalterliche Gerichtsverhandlung auf die Teilnehmer, in der jeder mit einbezogen wird. Wie der Prozess ausgeht? „Da kann alles passieren“, sagt Frank Telah. „Vom Ritterschlag über das ,Prangerstehen’ bis hin zur Verurteilung, dass jemand eine Stunde lang als Leibeigener das Grafenpaar bedienen muss.“