Einfach mal nach unten schauen : Stadtwappen ziert neue Kanaldeckel

EMMERICH Schauen Sie doch mal nach unten: Vorwiegend im Innenstadtbereich werden die neuen Kanaldeckel eingesetzt.

50 Stück wurden in einem ersten Rutsch in Auftrag gegeben. „Das entspricht in etwa der Zahl an Kanaldeckeln, die wir innerhalb von zwei bis drei Jahren ohnehin austauschen müssen“, erklärt Antoni. Denn die Schachtabdeckungen sollen natürlich nur dort hin, wo es auch Sinn macht. „Wir wollen ja kein Geld verbrennen.“ In der Anschaffung sind die neuen Kanaldeckel (Stückpreis: 240 Euro) auch nicht teurer als die alten. Lediglich in eine Gusssform musste weiteres Geld investiert werden. 500 Euro schlagen dafür einmalig zu Buche. Gefertigt werden die 44 Kilo schweren Deckel in Schleswig Holstein. In dem insgesamt 250 Kilometer langen Kanalnetz in Emmerich werden schätzungsweise 5000 davon benötigt. An stark befajrenen Straßen können sie Schaden nehmen. Die neuen sollen vorwiegend im Innenstadtbereich zum Einsatz kommen.