EMMERICH : Mit einem Atemzug eigene Grenzen austesten

EMMERICH Am Samstag fand im Freizeitbad „Embricana“ ein Apnoetag mit Vorträgen und praktischen Übungen statt. Die Teilnehmer lernten viel. Welche Arten des Tauchens es gibt und was zu tun ist, wenn sich ein Sportler überschätzt.

Der Kurs, an dem elf Taucher zwischen 17 und 65 Jahren teilnahmen, begann mit einem Vortrag von Dr. Ronald Jelinski, Chefarzt der Notaufnahme in Kleve. Er sprach über „Atmung im Allgemeinen und im Besonderen“. Unter anderem sprach er an, welche Signale man beachten muss, wenn der Apnoetaucher in den Grenzbereich kommt. Jeder Tauchgang wird von einem zweiten Taucher genau beobachtet, der eingreift, wenn es Probleme geben sollte. „Dr. Jelinski betonte, dass man sofort mit Beatmung und Herzmassage beginnen muss, wenn jemand bewusstlos wird“, erzählte Meyer.