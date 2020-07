Feuer in Emmerich : Mann setzt beim Unkrautvernichten Haus in Brand

Mann setzt beim Unkrautvernichten Haus in Brand

Feuer in Emmerich

SPEELBERG Ein Feuer, das bei Gartenarbeiten an der Gerhard-Cremer-Straße/Ulmenweg entstand, sprang am Donnerstag von einer Hecke über einen Wintergarten auf den Dachstuhl einer Doppelhaushälfte über.

Abflämmarbeiten in einem Garten haben am Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Speelberg geführt. Dabei wurde der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte völlig zerstört. 45 Feuerwehrleute waren im Einsatz, verletzt wurde zum Glück niemand.