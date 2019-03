Feuerwehr erhält neues Löschfahrzeug : Ein Koloss für den Katastrophenschutz

Vrasselt Als eine der ersten Wehren erhielt der Löschzug Vrasselt das spezielle Feuerwehrfahrzeug, das auch im Gelände und Wasser einsatzfähig ist.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr gibt es einen Neuzugang. Der Löschzug Vrasselt nahm am Dienstagabend das neue Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz (LF20 KatS) in Empfang. Zur symbolischen Schlüsselübergabe und Einsegnung des Fahrzeugs am Vrasselter Feuerwehrgerätehaus durfte Löschzugführer Gregor Amting, neben Vertretern der lokalen Politik, auch den Kreisbrandmeister Reiner Gilles begrüßen.