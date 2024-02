Emmerich Live 17 Bands, zwölf Lokale, ein Schiff

EMMERICH · Am 16. März geht „Emmerich Live“ in Restaurants und Kneipen über die Bühne. Die „Germania“ ist diesmal auch mit an Bord der beliebten Veranstaltung, für die schon ein Drittel der Karten verkauft ist.

15.02.2024 , 16:26 Uhr

Marcel Janßen (Mukie/Brink Event), Patricia Hell, Verena van Niersen (beide WFG) und Wirtschaftsförderin Sara Kreipe sowie "Raben"-Wirt Horst Welling (v.l.) freuen sich auf die Musiknacht in den Kneipen. Foto: Markus Balser