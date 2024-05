Betrieb läuft weiter Emmericher Krankenhaus stellt Insolvenzantrag

Das Emmericher Willibrord-Spital hat am Freitag einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht in Kleve gestellt. Der Betrieb des Krankenhauses in Emmerich wird unverändert weitergeführt. Das Gericht hat einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, der den Betrieb des Krankenhauses im Insolvenzverfahren steuern wird.