An der Rheinpromenade Nächster Krähenangriff in Emmerich

Die Anzeichen verdichten sich: Es hat den Anschein, als ob Emmerich eine „Problem-Krähe“ hat. Nach den drei bekannten Attacken von Saatkrähen auf Menschen meldete sich nun eine Emmericherin, die ebenfalls angegriffen worden ist. Und zwar in dem Bereich, an dem auch Wolfgang Mermann am 21. April von einer Saatkrähe attackiert wurde. Die Frau wurde einen Tag später, am 22. April angegriffen. Ebenso wie Mermann war sie an der Promenade auf ihrer Jogging-Runde unterwegs. Sie wurde am Nachmittag angegriffen, Mermann am Morgen.