Emmerich Live ein voller Erfolg Ausverkaufte Kneipennacht zieht 1500 Fans

Die lange Musiknacht in Emmerich ist längst ein Selbstläufer geworden. Zahlreiche Fans wollten auch diesmal möglichst viele Bands hautnah live erleben. Dazu mussten einfach nur die Kneipen gewechselt werden. Und das Konzept kam wieder bestens an: Bereits im Vorverkauf waren jede Menge Tickets weggegangen, an der Abendkasse waren dann schnell die letzten Karten vergriffen. 1500 Fans waren am Ende live mit dabei.