Homerun in Emmerich und Kleve Warum aus einer verrückten Läufer-Idee eine Erfolgsgeschichte wurde

Was einst als verrückte Idee von ein paar laufbegeisterten Freunden begann, ist mittlerweile eine echte Erfolgsstory geworden – und das auf beiden Seiten des Rheins: Nicht nur in Emmerich (zum fünften Mal), sondern auch in Kleve (zum dritten Mal) schnüren einmal im Jahr immer mehr Menschen ihre Laufschuhe für den guten Zweck, haben gemeinsam Spaß und tun ganz nebenbei gleichzeitig noch etwas für ihre Fitness. 12.000 Spendenläufer waren im letzten Jahr auf beiden Seiten des Rheins unterwegs.