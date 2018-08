Emmerich: Keine weiteren Meningokokken-Verdachtsfälle

Fall in Emmericher Kita

Emmerich/Kleve Nach dem Tod eines Kita-Kindes am Montag, geht die Suche nach der Ursache weiter. Bislang gab es laut Kreis Kleve keine weiteren Infektionsfälle. Emmericher Kinderärzte melden vermehrten Zulauf.

Das Blut des Kindes wird nun auf den Verdacht auf Meningokokken untersucht. „Bis die Untersuchung abgeschlossen ist, kann es dauern. Wir rechnen mit einem Ergebnis in der nächsten Woche“, heißt es vom Kreis Kleve.

Das Kind besuchte noch bis zum Freitag vergangener Woche die Kita „Arche Noah“ in Emmerich. Am Wochenende verschlechterte sich dann plötzlich sein Gesundheitszustand, Ärzte vermuten eine Infektion. Noch bevor das Kind starb, informierte der Kreis daraufhin sämtliche Eltern, deren Kinder die Kita ebenfalls besuchten, da eine Ansteckungsgefahr nicht auszuschließen sei. „Wir konnten die Eltern größtenteils telefonisch erreichen. Allen anderen haben wir Nachrichten per SMS oder auf den Anrufbeantworter geschickt“, sagt eine Kreissprecherin.