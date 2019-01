Der Poker um den Discounter geht weiter: Nach der Vertragspleite: Sitzt Kaufland am längeren Hebel?

Nach der Vertragspleite: Sitzt Kaufland am längeren Hebel?

Emmerich Die Emmericher wollen mehrheitlich einen neuen Kaufland. Das Unternehmen will auf dem Steintorgelände bauen. Der Poker hat begonnen.

Diese Befürchtung gibt es in der Politik. Denn jetzt ist klar, dass sich der Discounter Kaufland und die Stadt Emmerich im Streit um das Areal frontal gegenüber stehen.

Die Stadtverwaltung will keinen Discounter auf der Fläche. Ein Einzelhandelskonzept, das die Politik im vergangenen Jahr beschlossen hat, sieht dieses Verbot vor.

Vor sieben Jahren hatte der damalige Bürgermeister Johannes Diks (CDU) den Kauf schon soweit in die Wege geleitet, dass das Geld dafür in den städtischen Haushalt eingeplant werden konnte.

Doch die Emmericher SPD stellte sich quer. Unter ihrem damaligen Fraktionsvorsitzenden (und heutigem Bürgermeister) Peter Hinze blockierten die Sozialdemokraten den Kauf. So kam es, dass Kaufland die Vorkaufsoption bei Condor-Wessels ziehen konnte.

In der Zwischenzeit war den Discounter-Vertretern allerdings klar geworden, dass ein neuer Markt auf dem Steintorgelände im Rathaus nicht gewünscht ist. Dennoch blieben sie bei ihrem Vorkaufsrecht.

Eigentlich hatte der Mann der Verwaltung zugesichert, an die Stadt zu verkaufen. Schließlich ist diese auf der Suche nach einem neuen Platz für eine neue Feuerwache. Der Privatmann, so wird erzählt, scheine seinen Vertrag mit Kaufland aber nicht 100-prozentig studiert zu haben. Kann das sein? Er sitzt in Management eines großen deutschen Unternehmens.