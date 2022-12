Wirtschaft Katjes International übernimmt Oral Care von Henkel

Die Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG bilden zusammen mit der rechtlich selbstständigen Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf die Katjes Gruppe. Katjes International hat sich in den letzten Jahren immer wieder prominente Markennamen sichern können. Dazu gehört unter anderem die Pflegeserie Bübchen, aber auch die Hustenbonbons von Dallmann’s, die seit dem Jahr 2012 zu Katjes gehören.