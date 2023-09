St. Georg Schützenbruderschaft Hüthum-Borghees Jörn van Rossum ist Herbstkönig

Am Sonntagmorgen startete das bayrische Dorffest mit einer Trecker- und Oldtimerparade. Der Spätsommertag lockte zahlreiche Besucher auf den Festplatz am Schützenhaus. Die historischen Fahrzeuge konnten bewundert werden und die zahlreichen Aktionen starteten in und um das Festzelt. Im festlich geschmückten Zelt wurden bayrisches Bier und bayrische Spezialitäten angeboten. Die kleinen Gäste konnten am Glücksrad, beim Schminken, am Sandberg und auf der Hüpfburg die warmen Temperaturen genießen.