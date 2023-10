Emmerich Emmerich im Firmenranking auf einem starken Platz

Emmerichs starke Wirtschaft sorgt auch für Wohlstand in der Stadt. Da ist zum Beispiel die Gewerbesteuer, die die Unternehmen bezahlen. Sie ist seit dem Jahr 2007 nicht mehr erhöht worden. Der fiktive Hebesatz des Landes liegt bei 416 Prozentpunkten. Emmerich erhebt 425 Prozentpunkte, liegt also leicht drüber. Das können sich auch nicht viele Städte erlauben. In Emmerich liegt die Gewerbesteuer im Schnitt immer im Bereich von 20 Millionen Euro. Eine hohe Summe angesichts der geringen Einwohnerzahl.