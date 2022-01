Politik in Emmerich : Glückwunsch, Helmut Arntzen!

Hüthum Ob als Gewerkschafter oder Lokalpolitiker – über Jahrzehnte hinweg hat Helmut Arntzen in Emmerich viel bewegen können. Heute feiert der aus Hüthum stammende seinen 85. Geburtstag.

Die Liste der Verdienste Arntzens ist lang, sein beruflicher Werdegang sehr umfangreich: über 35 Jahre lang Geschäftsführer der Krankenkasse DAK in Emmerich, ehrenamtlicher Richter am Bundesarbeitsgericht (BAG) in Kassel und – 1959 – mit 22 Jahren jüngster Ortsgruppenleiter der Deutschen Angestellten Gewerkschaft (DAG). Vier Jahrzehnte lang war Arntzen Vorsitzender des Emmericher Ortsvereins. Als er ihn übernahm, zählte er gerade einmal 70 Mitglieder. Als die DAG Anfang der 2000er Jahre zu Verdi wurde, gehörten insgesamt gut 500 Emmericher der DAG an. „Wir waren eine der aktivsten Ortsgruppen im gesamten Landesverband“, erinnert sich Arntzen.