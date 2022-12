„Am besten warm anziehen“ sagt der Pfarrer In Emmericher Kirchen bleibt die Heizung aus

Das Gleiche gilt auch für das am kommenden Sonntag anstehende Konzert der städtischen Singgemeinde Kleve in der St.-Aldegundis-Kirche. Sehr zur Freude von Kantor Stefan Burs. „Niedrige Temperaturen sind für Streich-, aber vor allem für Holzblasinstrumente Gift“, weiß der erfahrene Kirchenmusiker. Ohne die Ausnahme wäre das Konzert nicht zustande gekommen. Und das ist auch der Grund dafür, warum das Ensemble überhaupt in Emmerich und nicht in Kleve auftritt. Denn in den Kirchen der Schwanenstadt gibt es eine solche Ausnahme nicht. Laut Burs sind die niedrigen Temperaturen an sich kein Problem für die Orgeln, dafür aber die Luftfeuchtigkeit. Die Emmericher Kirchen sind jetzt mit Hydrometern ausgerüstet worden. Nun wartet der Kantor nur noch darauf, dass die jeweiligen Orgeln mit Ventilatoren ausgestattet werden. Die sollen bei zu hoher Luftfeuchtigkeit dafür sorgen, dass die Luft in Bewegung bleibt und sich an den Instrumenten kein Schimmel bildet.