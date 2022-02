Millingen : Bundespolizei findet 15 Kilogramm Haschisch

Millingen Bundespolizisten fanden bei einem 47-Jährigen auf der A3 mehrere Kilogramm Haschisch, als sie ihn und sein Auto untersuchten. Der Belgier sitzt nun in Untersuchungshaft.

Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei überprüfte am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr einen Belgier auf der Bundesautobahn A3. Der 47-Jährige war in seinem Mercedes E 270 CDI unterwegs und wurde am Rastplatz Millingen angehalten. Die Frage zur Einfuhr von verbotenen Gegenständen oder Betäubungsmittel verneinte der Reisende. Auf Nachfragen teilte der Mann weiterhin mit, von einem Bekannten aus den Niederlanden zu kommen und nach Köln zu fahren. Einen genauen Ort in den Niederlanden konnte er jedoch nicht nennen, nur das er in der Nähe von Amsterdam gewesen sei. Im Rahmen der anschließenden Fahrzeugkontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum zwei Plastiktaschen mit insgesamt 15,16 Kilogramm Haschisch und drei Kanister mit 26 Litern einer derzeit unbekannten Flüssigkeit. Der Mann wurde daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienstelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve befindet sich der Mann derzeit in Untersuchungshaft.