Nach einigen Prüfungen Drei Schüler erhielten Niederländisch-Zertifikat „CNaVT“

Emmerich · Seit diesem Schuljahr können Schüler des Willibrord-Gymnasiums in Emmerich das „CNaVT“-Zertifikat erwerben. Drei Schüler haben die Prüfungen bereits erfolgreich absolviert. Sie können so ohne weitere Sprachprüfung an niederländischen und flämischen Universitäten zugelassen werden.

01.02.2023, 13:15 Uhr

Die ersten drei Schüler haben das Zertifikat am Willibrord-Gymnasium erhalten. Ihre Lehrer sowie die Schulleitung sind sichtlich stolz. Foto: Willibrord-Gymnasium