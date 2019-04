Günther Bergmann bei den Glaubenstagen : Von den Parallelen zwischen Kirche und Politik

Für den CDU-Landtagsabgeordneten Günther Bergmann war es in der evangelischen Kirche in Elten eine Premiere, als Gastprediger aufzutreten. Foto: Christian Creon

Elten CDU-Landtagsabgeordneter Günther Bergmann sprach bei den ökumenischen Glaubenstagen in Elten über fehlende Akzeptanz und Mitgliederschwund. Probleme, die Kirche und Politik teilen.

Er könne davon ausgehen, dass nicht dazwischen gerufen würde, versprach Pfarrerin Anke Mühlenberg-Knebel in der kleinen evangelischen Kirche an der Emmericher Straße in Elten. Sicherlich ungewohnt für Günther Bergmann, der sich schon mal als CDU-Landtagsabgeordnete den ein oder anderen Zwischenruf des politischen Gegners anhören muss. Nun feierte der Vollblutpolitiker Premiere als Gastprediger. Und das bei den traditionellen ökumenischen Glaubenstagen der katholischen St. Vitus-Gemeinde und dem evangelischen Pendant, der Kirchengemeinde Emmerich-Elten.