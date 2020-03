Ehemaliges Pioniergelände : Größte Streuobstwiese der Stadt entsteht

Dornick Vor zwölf Jahren rollten hier noch die Panzer, bald wird es ein Refugium für viele Tierarten. Auf dem ehemaligen Pioniergelände in Dornick pflanzten rund zwei Dutzend freiwillige Helfer 80 Obstbäume.

Am Samstag wurde auf dem Pioniergelände in Dornick fleißig gearbeitet. Nachdem Hubert Lemken entsprechende Anweisungen gegeben hatte, machten sich rund zwei Dutzend freiwilliger Helfer in Blaumann und Gummistiefeln ans Werk. Die einen trugen Bäume, die anderen Pflanzhölzer, weitere Helfer bohrten Löcher oder formten Draht. Alle halfen mit, dass dort die größte Streuobstwiese im Gebiet der Stadt Emmerich entstand. „Es ist einfach toll, dass so viele helfen“, freute sich Botho Brouwer, seit vielen Jahren Initiator der Planungen zur Bebauung des Geländes und zum Anlegen einer solchen Obstbaumwiese.