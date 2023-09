Bald Neueröffnung am Bahnhof Gottschling hat Bäckerei am Großen Löwen geschlossen

Eigentlich sollten schon ab Anfang September Brötchen, Croissants, Kuchen und Kaffee über die Ladentheke gehen. Doch daraus wurde nichts. Die Trocknungsphase des Estrichs hatte für Verzögerungen gesorgt. In wenigen Tagen aber soll es soweit sein. „Wir werkeln jeden Tag gemeinsam mit den fleißigen Handwerkerteams vor Ort, um eine baldige Eröffnung feiern zu können“, schreibt Gottschling in sozialen Medien. In der Filiale ist übrigens auch eine sogenannte Hundetankstelle geplant. Nicht nur ÖPNV-Reisende, auch die besten Freunde des Menschen sollen sich dort stärken können. „Unsere geliebten Vierbeiner wollen wir nicht vergessen, sie reisen auch oft im Zug und Bus mit.“