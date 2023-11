Nachwuchs für Nationalspieler aus Elten Robin Gosens freut sich über Sohn Lio

Für Gosens war mit dem Wechsel zu Union Berlin der langgehegte Bundesliga-Traum in Erfüllung gegangen. In seiner ungewöhnlich verlaufenen Karriere war der Rheinländer 2017 von Heracles Almelo in den Niederlanden zu Atalanta Bergamo gewechselt. In der Serie A folgte ein Leistungsschub, der den Außenbahnspieler in die Nationalmannschaft und auch zu Inter Mailand geführt hatte.