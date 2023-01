„Das perfekte Dinner“-Gewinnerin ist Eva de Schrevel Emmericherin gewinnt bei Kochshow

Das Verständnis für Spirituosen wurde Eva de Schrevel bereits in die Wiege gelegt. Ihre Eltern betreiben seit Jahrzehnten die Niederrhein Destille Dornick. Es folgte die Ausbildung zur Edelbrand-Sommelière. Später betrieb die 35-Jährige ihr eigenes Lokal „Bar und Brot“ in der Klever Innenstadt – und erhielt für ihr Konzept 2019 den Deutschen Gastro-Gründer-Preis. Coronabedingt musste de Schrevel ihre Bar aufgeben. Mittlerweile wohnt sie in Düsseldorf und arbeitet an der Hochschule für die Start-Up-Beratung, an der Gründungsinteressierte teilnehmen können.