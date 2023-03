Fußballprofi aus Elten Robin Gosens hat seinen Psychologie-Bachelor in der Tasche

Robin Gosens und Inter Mailand stehen im Viertelfinale der Champions League. Ein 0:0 beim FC Porto reichte den Italienern, das sie das Hinspiel mit 1:0 zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Allerdings war der Fußball-Nationalspieler aus Elten in Porto nicht am Ball. Er hatte sich im letzten Ligenspiel eine Verletzung zugezogen, die einen Einsatz in der europäischen Königsklasse nicht zuließ. „Zehn Tage werde ich pausieren müssen. Die Verletzung hat sich als ein Muskelfaserriss in der Wade entpuppt“, sagt Gosens, der damit nicht nur die Partie in Porto verpasste, sondern auch im prestigeträchtigen Duell gegen Juventus Turin fehlen wird. „Das ist schon bitter, doch danach werde ich wieder eingreifen können“, meint der 28-Jährige.