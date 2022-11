Vorfreude in Emmerich : Das bietet der Weihnachtsmarkt in Elten

Rainer Elsmann und Hettie Hülkenberg mit den Plakaten für den Weihnachtsmarkt in Elten. Foto: Monika Hartjes

ELTEN Nach zwei Jahren Corona-Pause findet der Markt am Sonntag, 27. November statt. „Die Leute brennen förmlich für den Markt“, freut sich Rainer Elsmann, Vorsitzender der IWE. 50 Aussteller kommen.

Der Weihnachtsmarkt in Elten hat eine lange Tradition. Umso trauriger waren alle, als er in den letzten zwei Jahren coronabedingt ausfallen musste. Im letzten Jahr wurde der Markt erst eine Woche vorher aufgrund der steigenden Coronazahlen abgesagt. Glücklicherweise konnte die Interessen- und Werbegemeinschaft Elten (IWE) einige Stände auf dem Wochenmarkt organisieren, so dass die meisten Vereine ihre schönen Dinge noch an den Mann und die Frau bringen konnten.

Die Freude ist groß, dass in diesem Jahr am Sonntag, 27. November, der Weihnachtsmarkt stattfinden kann – zum 47. Mal. „Die Leute brennen förmlich für den Markt“, freut sich Rainer Elsmann, Vorsitzender der IWE.

Info Programm in der Martinus Kirche 13 – 13:45 Gustimusic 14 – 14:30 Eltenberger Zweigesang 14.45 – 15.30 Bundesschützen-Musikverein Elten 15.45- 16.15 Katrin Elsmann 16.30 – 17.00 Kinder- & Jugendchor Voizeclub Bocholt 17.30 – 18:15 Chor A Sign of Friendship

Das zeigt sich auch an der großen Zahl der 50 Aussteller. „Größer wollen wir nicht werden, damit es gemütlich bleibt. Wir haben sogar noch einige auf der Warteliste stehen“, erklärt Hettie Hülkenberg, die gemeinsam mit dem Vorsitzenden der IWE und einem Team die Veranstaltung organisiert.

Seit acht Jahren kümmert sich die Werbegemeinschaft um den Weihnachtsmarkt, der früher auf dem Marktplatz aufgebaut wurde. Vor einigen Jahren zog er um und findet jetzt rund um die St. Martinus-Kirche und auf der Streuffstraße statt. Rund 150 freiwillige Helfer sorgen für den Auf- und Abbau und einen reibungslosen Ablauf.

Von 11 bis 19 Uhr darf am 1. Adventssonntag gebummelt, geschaut und gekauft werden. Bestückten früher die Eltener Geschäftsleute den Weihnachtsmarkt, so sind es heute Hobbyisten, Vereine, Kindergärten und Schulen.

Tradition hat der Reibekuchenstand, an dem Pastor Theo van Dornick und seine Messdiener frische Reibekuchen anbieten. An einem weiteren Stand röstet der Tansania-Verein Kaffee aus Tansania. Kolping verkauft Basteldinge und bietet Spiele für Kinder an.

Freuen dürfen sich die Kids auch auf niedliche Alpakas, die sogar gestreichelt werden dürfen. Die Schüler der Luitgardis-Grundschule verkaufen ihre selbst gebackenen Plätzchen und gebastelten Dekorationen.

Viele Eltener haben genäht, gebastelt, gestrickt und gehäkelt. Ein Imker erklärt, wie Honig hergestellt wird und wenn das Wetter mitmacht, können die Besucher selber Wachskerzen anfertigen. „Wir haben alles kontrolliert, was angeboten wird, damit wir einen bunten Mix und eine hohe Qualität bieten können“, sagt Elsmann.

Brötchen mit Bratwurst, Erbsensuppe und Currywurst und natürlich auch Glühwein – einen besonderen Winzerglühwein - und weitere Getränke verkauft die IWE. Davon werden die Kosten wie Stand- und Gema-Gebühren bezahlt, der restliche Erlös fließt einem guten Zweck zu. So wurden in den letzten Jahren beispielsweise Defibrillatoren angeschafft. Ein Dankeschön geht an das THW, das mit einigen Helfern für die technische Unterstützung sorgt.

Auch das Thema „Energiesparen“ steht im Fokus. „Die Weihnachtsbeleuchtung rund um die Kirche ist zwar auf LED umgestellt, wird aber nur zum Weihnachtsmarkt und an den Weihnachtsfeiertagen leuchten“, erklärt Rainer Elsmann.

Freuen dürfen sich die Kinder auch auf den Nikolaus, der kleine Weckmänner und Süßigkeiten verteilt. Um 12.30 Uhr kommt er und wird musikalisch vom Tambourcorps Elten begleitet. Seit 44 Jahren schlüpft das Nikolaus-Urgestein Siggi Alefsen auf dem Eltener Weihnachtsmarkt in die Rolle des heiligen Mannes.

Während des Weihnachtsmarktes, findet in der St. Martinus-Kirche ein musikalisches Programm statt. „Wir freuen uns, dass alle Chöre und Musiker kostenlos auftreten“, sagt Hettie Hülkenberg. Das Programm findet sich in der Info-Box.