Empowerment auf Polnisch bei Workshop in Emmerich : Warum es so wichtig ist seine eigenen Stärken zu kennen

Die 20 Teilnehmerinnen des Workshops kamen aus ganz NRW – einige reisten auch aus Niedersachsen an. Foto: Sabina Palluch

Emmerich Selbstbewusst zu sein ist für viele nicht so leicht – und das könne für Frauen noch schwerer sein, sagt Sabina Palluch aus Emmerich. Bei einem Workshop hat sie das Selbstbewusstsein deshalb mit 20 polnischen Frauen aus NRW geübt.

Selbstbewusst zu sein ist für viele Menschen gar nicht so leicht – und das könne für Frauen noch schwerer sein als für so manchen Mann, sagt Sabina Palluch. Sie ist Polin, Vorsitzende des Integrationsrates in Emmerich und findet: „Frauen brauchen viel mehr Unterstützung als Männer und das Gefühl, dass jemand hinter ihnen steht, damit wir uns entfalten können. Denn oft werden wir einfach übersehen.“

Das beobachtet sie besonders stark bei Frauen, die nicht in Deutschland und mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind, berichtet die Emmericherin. Aus dem Übersehen werden werde dann oft ein Sich-weniger-zutrauen und Jobs, die weit unter den eigenen Qualifikationen liegen.

Info Was für die Zukunft geplant ist Weitere Workshops Sabina Palluch plant weitere Veranstaltungen. Entscheidend für das Stattfinden ist aber die Finanzierung. Unterstützt werden können sie durch Institutionen, Privatfirmen oder -personen.

Und genau deshalb hat sie am vergangenen Samstag mit anderen Frauen einen Workshop organisiert, in dem es darum ging Selbstbewusstsein einzuüben und sich besser kennenzulernen – auf polnisch und nur mit polnischen Frauen, die in Nordrhein-Westfalen leben: für Vorstellungsgespräche, Reden in der Öffentlichkeit, jegliche Situationen, in denen die Frauen Angst haben Fehler zu machen, sich zu versprechen.

Denn „auch wenn man eine Sprache perfekt spricht“, sagt Sabina Palluch, „kommt die Botschaft nie so an wie in der Muttersprache.“ Und gerade wenn es um emotionale und persönliche Themen gehe wie Selbstbewusstsein, eigene Stärken und Schwächen, sei das unerlässlich, um sich auszudrücken, sich miteinander zu verbinden und Gemeinschaft zu erleben.

Finanziert wurde der Workshop „Oblicza Tremy“ – was übersetzt etwa Gesichter des Lampenfiebers heißt – durch das Ministerium für Integration und Familie NRW. Der Workshop ist Teil des Projekts „Info-Forum-Polregio“.

20 Frauen kamen dabei zusammen im Schlösschen Borgheese. Die weiteste Anreise hatte eine Frau aus Hannover – über 300 Kilometer musste sie nach Emmerich fahren. Aber auch einige andere nahmen weite Strecken auf sich mit Wohnorten etwa in Monschau an der belgischen Grenze oder Troisdorf bei Köln – wobei die langen Wege auch etwas damit zu tun hätten, dass das Projekt von Sabina Palluch und ihren Mitstreiterinnen absoluten Seltenheitswert hätte, sagt die Gastgeberin. Die kürzeste Anreise hatte eine Frau aus Kleve.

Neben Sabina Palluch, die mit den Teilnehmerinnen am Samstag vor allem daran arbeitete ihre eigene Persönlichkeit, Alleinstellungsmerkmale, Stärken und Schwächen herauszuarbeiten, kam auch die Theaterpädagogin Magdalena Zamaro. Sie übte mit den Gästinnen Situationen, in denen sie sich ins Rampenlicht stellen mussten – auf der Bühne im Schlösschen Borghees. Die Aufgabe: Sich selbstbewusst vorstellen und erklären, warum man für einen bestimmten Arbeitsplatz, eine Wohnung, als Freundin oder in anderen Szenarien besonders gut geeignet sei.

Und weil das in der Realität besonders aufregend sein kann – vor allem wenn die Frauen dann auf Deutsch und nicht in ihrer Muttersprache sprechen und sich nicht versprechen wollen – übten sie auch, wie sie mit Stress und Zittern, Aufregung umgehen können. Dafür gibt es Atemtechniken, die helfen sich zu beruhigen, weil man durch das Atmen innehalten sich auf sich und den Moment konzentrieren kann.

Um die Aufgabe auf der Bühne hinter sich zu bringen, bereiteten sich die Frauen gut vor. „Spontan kann man sich nicht gut vorstellen und die eigenen Alleinstellungsmerkmale zeigen“, sagt Sabina Palluch. Deshalb überlegten sie sich schon vorab, was sie sagen könnten. Da habe es ihnen auch geholfen sich gemeinsam an schöne und für die Frauen erfolgreiche Momente zu erinnern, wie die Gastgeberin berichtet. Momente, in denen sie eine gute Note erhalten hatten, ihnen applaudiert wurde für einen tollen Vortrag, liebe Komplimente – genauso wie an unangenehme Momente, denen sie versuchten gemeinsam Raum zu geben und sie dann abzuhaken.

Und auch wenn sie sich dafür überwinden mussten, das später auf der Bühne und im Rampenlicht den anderen vorzutragen, wie Sabina Palluch berichtet, waren die Frauen danach begeistert. „Sie wollten nicht mehr nach Hause gehen“, betont die Gastgeberin aus Emmerich. Denn der Workshop habe sie beflügelt mehr in sich hineinzuhören, sich zu fragen wer sie seien und was sie wollen, was sie besonders gut könnten. Und weniger Angst zu haben Fehler zu machen. Das habe den Frauen geholfen, sagt die Organisatorin, denn sie konnten schon vor Ort spüren: „Es verändert sich etwas in mir.“