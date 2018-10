Emmerich: Firmen suchen Mitarbeiter im PAN

Emmerich Gute Zeiten für Arbeitnehmer. Sie können sich den Job aussuchen. Firmen suchen. Und stellen sich am 21. November im PAN in Emmerich vor.

Dazu haben Emmericher Unternehmen am 21. November in der Zeit von 14:30 – 17:00 Uhr im PAN in Emmerich die Gelegenheit. „Gehen Sie mit den Bewerbern direkt ins Gespräch und nutzen Sie die Möglichkeit, sich in einer ungezwungenen Atmosphäre gegenseitig kennen zu lernen“, schreibt die Emmericher wirtschaftsförderungsgesellschaft, die die Jobbörse veranstaltet. Bürgermeister Hinze – Chef der Wirtschaftsförderung – sieht hier Potential auch für „kleinere Unternehmen“: „Viele Handwerker fahren derzeit mit Aufklebern „Kollegen gesucht“ auf ihren Firmenwagen durch die Stadt. Wir laden Sie ein, sich 2,5 Stunden Zeit zu nehmen und auf der Jobbörse zu präsentieren. Ein Stehtisch und ein Namensschild reichen vollkommen aus, und wird von uns kostenlos zur Verfügung gestellt!“