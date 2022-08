Feuerwehr verhindert Schlimmeres : Feuer unter der Rheinbrücke Emmerich

Update Kleve/Emmerich Das hätte schlimme Folgen haben können. Unter dem Bauwerk stand ein Anhänger mit Stroh in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Landwirte halfen beim Löschen.

Am Ende konnten alle erst einmal aufamtmen: Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat vermutlich Schlimmeres verhindert. Denn am Freitagmorgen hat ein Feuer unter der Emmericher Rheinbrücke für Aufregung gesorgt. Auf der linken Rheinseite in Warbeyen war deutlich Rauch zu sehen. Um 8.42 Uhr ging die dringende Meldung „intensive Rauchentwicklung an der Rheinbrücke“ bei der Kreisleitstelle ein.Die Polizei rückte sofort aus, wie Polizeisprecherin Manuela Schmickler berichtet. Um 8.54 Uhr war der Streifenwagen an Ort und Stelle, fast zeitgleich trafen auch die Einsazkräfte der Feuerwehr Kleve ein. Unter der Brücke stand ein Anhänger mit Strohballen lichterloh in Flammen. Dichter Qualm zog unter dem Bauwerk durch. Der brennende Anhänger stand unterhalb des Brückenkopfes auf der Klever Seite.