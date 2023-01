FDP in Emmerich über Pläne Liberale blicken optimistisch in Zukunft

Seit mehr als zwei Jahren führt der 20-jährige Luca Kersjes die Ortspartei. Sein Stellvertreter ist Marius Plückthun. Bei der Wahl zum Ortsvorsitzenden war der Hüthumer noch Schüler, heute studiert Kersjes Politikwissenschaften an der Universität in Duisburg/Essen im fünften Fachsemester. Er ist zudem als Geschäftsführer für die Kreistagsfraktion unterwegs. „Da kommt natürlich einiges an Arbeit zusammen und man hat viel zu tun. An manchen Tagen mache ich mehr für die Uni, an anderen hänge ich voll in der Politik“, so der Emmericher. Doch all das bekomme er gut unter einen Hut: „Ich lebe dafür.“ Der Ortsverband liegt ihm allerdings besonders am Herzen. Derzeit zählt er rund 20 Mitglieder, der Vorstand besteht aus acht Personen. „Wir haben eine hohe Aktivenquote, was mich sehr freut“, sagt Luca Kersjes.