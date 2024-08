Sanierungsfall in Emmerich Erste Bauarbeiten am Haus „De Wette Telder“ noch 2024?

Die Sanierung des Hauses De wette Telder auf der Steinstraße bleibt langwierig. Noch immer sind die Ausschreibungen für die Roharbeiten in dem alten Haus nicht raus. Das soll aber nun schnell geschehen, so Stadtsprecher Tim Terhorst. Danach können die Aufträge vergeben werden. „Mit ersten Bauarbeiten ist noch in 2024 zu rechnen“, so Terhorst.