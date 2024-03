Rheinpromande Emmerich Ein perfekter Standort

Besser hätte das Wetter für diesen Anlass wohl nicht sein können: Bei schönstem Sonnenschein wurde am Mittwoch die neue Tourist-Information an der Rheinpromenade nun auch offiziell eröffnet. Eigentlich stehen die Mitarbeiterinnen des Büros an der Hausnummer 11 schon seit Sommer letzten Jahres Gästen der Stadt mit Rat und Tat zur Verfügung. Aber weil noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen waren, gab es erst jetzt ein kleines Fest – auch für die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die dabei helfen, Emmerich zu einem gefragten Tourismusstandort zu machen. Ein Punkt, den auch Bürgermeister Peter Hinze in einer kurzen Rede ansprach: „Ohne die Ehrenamtlichen ginge das hier nicht.“