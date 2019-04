Rheinpromenade: Die Sonne lacht zur Saisoneröffnung

EMMERICH Die Strandkörbe stehen, die Flaggen sind gehisst, die Außengastronomie hat geöffnet: Die Saison an der Emmericher Rheinpromenade kann kommen.

Das Info-Center Emmerich (ICE) hat jetzt offiziell die Saison an der Rheinpromenade eröffnet. Die Strandkörbe wurden bereits am Freitag aufgestellt. „Sie waren nach fünf Minuten schon allesamt besetzt“, freute sich am Montag Tourismus-Chefin Manon Loock-Braun, zumal bei Termin mit der Presse auch die Sonne hervor kam.