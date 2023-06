Vierbeiner in Emmerich Emmerich erhöht die Hundesteuer in 2024

Kleinvieh macht auch Mist. Und weil die Stadt Emmerich in den kommenden Jahren mehr Geld einnehmen will, wird voraussichtlich auch die Hundesteuer angehoben. Auf der Tagesordnung der Politik ist das am 6. Juni. Dann wird das Thema im Haupt- und Finanzausschuss beraten, am 20. Juni soll es im Rat beschlossen werden.