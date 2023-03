Aufgrund von hoher Nachfrage „Emmerich live“ bald ausverkauft

Man muss kein Prophet sein: „Emmerich live“ am Samstag wird wieder gut. Nach drei Jahren findet eine der beliebtesten Veranstaltungen wieder statt. Die Kneipennacht lockte in den vergangenen Jahren Tausende Emmericher in die Stadt. Man traf sich, rockte ab zur Musik – und hatte einfach Spaß. Dann kam Corona. Doch jetzt ist alles wieder, wie es früher mal war.