Kein Geld für Elten : Berlin lehnt Hilfe für Betuwe-Linie ab – die Grünen schweigen

Blick auf das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Hier könnte die Klage gegen die Bahnpläne für Elten verhandelt werden. Foto: dpa/Jan Woitas

Elten/Berlin Nach dem Scheitern der Hilfe für die Bergretter in Berlin melden sich die Parteien zu Wort. Nur die Grünen nicht. Es geht um Gleisbau-Pläne der Bahn in Elten, die auch der Nabu verhindern will. Langwierige Klagen vor den höchsten Gerichten könnten bevorstehen.

Nach dem Scheitern der Millionen-Hilfe für die Eltener Bergretter in Berlin ist die Empörung groß. Die Kritik richtet sich gegen die Grünen, die in Berlin das Geld für die Gleisbettvariante verhindert haben.

Noch am Donnerstagabend meldete sich der Kreis Klever CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff mit einer Pressemitteilung zu Wort. Bekanntlich haben sich am Donnerstag in der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsauschusses im Deutschen Bundestag die Ampel-Fraktionen nicht auf die Bereitstellung von Bundesmitteln für Elten einigen können.

Entscheidend soll im Vorfeld die ablehnende Haltung von Matthias Gastel (Grüne, Wahlkreis Nürtingen/Filder) gewesen sein. Gastel ist Bahnpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag.

Er selbst hat auch am Freitag nicht auf die erneute Bitte der RP um eine Stellungnahme reagiert.

Rouenhoff schreibt: „Zwar waren die Regierungsfraktionen von SPD und FDP und auch wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion bereit, im Haushaltsausschuss entsprechende Beschlüsse zu fassen. Aber die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat einen Haushaltsbeschluss im Sinne der Bürgerinitiative ‚Rettet den Eltenberg‘ und des NABU Kreisverbandes Kleve e.V. abgelehnt.“

Der CDU-Abgeordnete weiter: „Die Entscheidung der Grünen ist zutiefst enttäuschend, auch vor dem Hintergrund, dass sich die Grünen auf kommunaler Ebene immer für die optimierte Gleisbettvariante ausgesprochen haben. Die Entscheidung ist zudem ein Schlag ins Gesicht derjenigen Bürgerinnen und Bürger, die auch aus Umwelt- und Naturschutzgründen jahrelang für die optimierte Gleisbettvariante gekämpft haben.“

Aufgrund der ablehnenden Haltung werde es nun voraussichtlich zu einem langwierigen Klageverfahren mit ungewissem Ausgang kommen, so Rouenhoff. „Damit würde sich der Ausbau der Betuwe-Linie weiter verzögern.“

Tatsächlich hat der Emmericher Rat eine Klage beschlossen, sollte die Bahn bei ihren Gleisbau-Plänen in Elten bleiben. Der Naturschutzbund (Nabu) will wegen des starken Eingriffs in das Ökosystem am Eltenberg ebenfalls klagen.

Rechtsanwalt Franz Kulka aus Emmerich, der sich in der Bürgerinitiative „Rettet den Eltenberg“ engagiert, erklärte am Freitag auf RP-Anfrage, dass nun komplizierte Rechtsstreitigkeiten folgen können. Weil es nicht nur um die Pläne der Bahn geht, sondern auch um den Straßenbau, der durch das Land NRW verantwortet wird, könnte es zu Klagen jeweils vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig kommen (Deutsche Bahn) und vor dem Oberverwaltungsgericht Münster (Land NRW). Beim Oberverwaltungsgericht in Münster gibt es sogar die Möglichkeit einer Berufung, sodass sich ein Klageverfahren über Jahre hinziehen kann.

„Ob die Bahn in der Zeit mit den Arbeiten beginnen darf oder nicht, wäre die erste Frage, die juristisch geklärt werden müsste“, so Kulka. Und er betont: „Die Gerichte stellen lediglich fest, ob die Planungen rechtswidrig sind oder nicht. Es geht nicht um eine inhaltliche Bewertung, ob nun die Pläne der Bahn oder der Bürgerinitiative die besseren sind.“

Solche Klageverfahren wollten die Koalitionspartner der Grünen in Berlin verhindern und stattdessen mit einer Geldspritze des Bundes die bisherigen Pläne für Gleis und Straße stoppen und neu auflegen.

Der Weseler Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther (FDP), der Verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion in Berlin ist, schreibt am Freitag, dass sich bis zuletzt Udo Schiefner (SPD), Vorsitzender des Verkehrsausschusses, und er für die Gleisbettvariante am Eltenberg eingesetzt und über ihre Fraktionsarbeitsgruppen das Thema in die Haushaltsberatungen eingespeist hätten.