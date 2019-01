Kriminalität in Emmerich: Einbruchversuch an der Gerhard-Storm-Straße

Emmerich Glück für die Bewohner des Hauses, aber ein ungutes Gefühl wird wohl bleiben.

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 14.30 und 17.30 Uhr versuchten unbekannte Täter, sich Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Gerhard-Storm-Straße zu verschaffen. Sie hebelten vergeblich an der Haustür, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Es entstand Sachschaden am Türschloss.