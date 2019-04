Neuer Bauplatz in Dornick : Ein letztes Treffen am Pionierübungsplatz

Projektentwickler Boto Brouwer stellte beim Pioniertreffen „Last Round Dornick“ die Baupläne für das Areal vor. Foto: Markus van Offern (mvo)

Dornick Auf dem rund 5000 Quadtrameter großen Areal sollen zehn Baugrundstücke entstehen. Für die ehemaligen Pioniere hieß es nun Abschied nehmen.

Viele Gäste, die am Samstag der Einladung zum Treffen des Traditionsverbandes der ehemaligen Emmericher Pioniere am Wasserübungsplatz Dornick gefolgt waren, hatten Erinnerungen an diesen Standort. „Ich war 1969 als einer der ersten hier“, erzählte Karl-Heinz Reimann. Er gehörte der hier stationierten „sSchwBrKp 722“ – schwere Schwimmbrücken-Kompanie 722 – an. „Hier lagerte das gesamte schwere Gerät wie die Pontons“, so Reimann, der damals Leiter der Wasserfahrschule war.

Auch Rainer Peters aus Haldern schwelgte in Erinnerungen: „Ich habe hier meinen Motorbootschein gemacht und war danach Hilfsausbilder in der Motorbootfahrschule.“ Und Manfred Liedke bildete Taucher aus: „Getaucht wurde im trüben Wasser des Hafengewässers.“

Botho Brouwer, Projektentwickler für die Bebauung des ehemaligen Dornicker Pionierübungsplatzes, hatte die Idee zu dem Pioniertreffen „Last Round Dornick“ und dieses gemeinsam mit Joachim Sigmund, Vorsitzender des Traditionsverbandes, und Schriftführer Rolf Wickermann vorbereitet. Brouwer konnte rund 50 Gäste, darunter einige Frauen, in der damaligen Kantine begrüßen. Sigmund bedankte sich für die Möglichkeit, ein letztes Mal den alten Arbeitsplatz der Pioniere zu besuchen.

Zunächst erläuterte Brouwer, der seine aktive Dienstzeit von 1970 bis 1982 hatte, den zeitlichen Ablauf der Projektentwicklung. 2008 verließen die Pioniere Emmerich. Dornicker Einwohner signalisierten, dass auf dem freiwerdenden Gelände Bauplätze entstehen sollten, es wurde die Interessengemeinschaft bauwilliger Dornicker Bürger gegründet. „Dann begann ein zähes, langes Ringen mit Bundeswehr und BIMA.“ 2016 wurde dann ein Exposé erstellt, der Wert wurde mit 520.000 Euro angegeben. Die Projektentwicklungsgesellschaft habe bedeutend weniger geboten, allein der Rückbau sei mit einem großen Aufwand verbunden gewesen. Sie bekam den Zuschlag.

Die zehn Bauplätze waren schnell vergeben an Bürger aus Dornick, Vrasselt und Praest. „Wir hoffen, dass am 10. Mai in der nächsten Ausschusssitzung für Stadtentwicklung die Offenlage beschlossen wird, sodass nach den Sommerferien mit dem Bauen begonnen werden kann“, so Brouwer. „Ich gehe davon aus, dass Mitte des nächsten Jahres die ersten Familien hier wohnen.“

Was denn mit den vorhandenen Gebäuden passiere, wollte ein Besucher wissen. Weil das Gebäude in den Deich gebaut wurde und somit Bestandteil des Deiches ist, dürfe es nicht abgerissen werden. „Die Vorgabe sieht eine gewerbliche Nutzung vor. Uns schwebt eine Vermietung und Verpachtung vor, beispielsweise für Wohnmobile, Boote und landwirtschaftliche Maschinen“, so Brouwer. Die Schulungsräume könnten zu Büros werden, da werden noch Ideen gesammelt.

Ab 15 Uhr wurden die Tore zum Pionierübungsplatz auch geöffnet für Dorfbewohner, Bauherren und ihre Familien. Brouwer stand ihnen Rede und Antwort.

(moha)