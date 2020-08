Zu Fleischindustrie und Leiharbeitern : Emmerichs ehemaliger Stadtpfarrer Kossen redet Klartext

Der Pfarrer auf der Veranstaltung der SPD. Foto: Monika Hartjes

Emmerich Auf Einladung der SPD sprach Emmerichs ehemaliger Stadtpfarrer über die Fleischindustrie und das Leiharbeitersystem. Von Bürgern und Politik wünscht er sich mehr Mut zu Veränderungen.

Rund 650 rumänische und polnische Leiharbeiter sind in Emmerich gemeldet. Doch die Dunkelziffer ist höher. „Ich rechne mit etwa 1000 Menschen, die hier wohnen und in den Niederlanden arbeiten“, so Bürgermeister Peter Hinze. Die Arbeit ist hart, wird schlecht bezahlt, die Unterkünfte seien teilweise schlimm. „Die Berichte über ihr Leben und ihre Arbeitssituation sind schon harter Tobak“, sagte Hinze, der froh ist, dass die Politik einen neuen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht hat.

Durch die Corona-Krise sind die menschenunwürdigen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Leiharbeiter in den Blick der Öffentlichkeit geraten. Einer, der sich seit Jahren für diese Menschen einsetzt, ist Pastor Peter Kossen, ehemaliger Stadtpfarrer in Emmerich. Auf Einladung der SPD referierte er am Mittwoch auf dem Kapaunenberg. Mit 80 Besuchern war der Saal – unter Einhaltung der Corona-Regeln – voll besetzt.

„170 Euro Lohn für 230 Arbeitsstunden, Bedrohung und Erpressung durch den Vorarbeiter, defekte oder fehlende Schutzkleidung, 500 Euro als ‚Eintrittsgeld‘ für den Arbeitsplatz, sechs oder sieben Tage Arbeit in der Woche“, so beschrieb Kossen die Arbeitsbedingungen. „Die Fleischindustrie behandelt Arbeitsmigranten wie Maschinen, die man bei externen Dienstleistern anmietet. Menschen werden benutzt, verschlissen und dann entsorgt – wie Maschinenschrott ‚Wegwerfmenschen‘!“ Kossen redet Klartext: „Dass Menschen aus Rumänien und Bulgarien als gleichwertige Mitbürger und Nachbarn gelten und nicht missbraucht werden als Billiglöhner und Drecksarbeiter – davon sind wir noch weit entfernt! Große und namhafte Unternehmen und Persönlichkeiten dieser Region scheuen sich nicht, mit Subunternehmen und Leiharbeitsfirmen zusammenzuarbeiten, hinter denen verurteilte Straftäter stehen. Wer jedoch mit Menschenhändlern und Sklaventreibern gemeinsame Sache macht, ist mitschuldig am Menschenhandel und an der modernen Sklaverei in unserm Land. Wer sich die Mafia zunutze macht, ist Mafia!“

Kossen stellte die Frage, warum sich die Kommunen nicht wehren, wenn Leiharbeiter trotz schwerster Arbeit arm bleiben und Sozialleistungen brauchen. Die Gesellschaft subventioniere damit indirekt verantwortungslose Geschäftsmodelle. „Billig! Billig! Billig! hat einen hohen Preis. Den Preis für die billigen Lebensmittel bezahlen die Landwirte mit ihrer Existenz, die Rumänen und Bulgaren mit ihrer Gesundheit und die Natur mit der Artenvielfalt und dem ökologischen Gleichgewicht.“ Wer das zulasse, mache sich schuldig. „Unsere Werte verrotten auf diese Weise von innen.“

Der im letzten Jahr gegründete Verein „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ widmet sich dem Ziel, Leiharbeiter bei der Durchsetzung ihrer Arbeitnehmerrechte zu stärken. „Wir wollen Arbeitsmigranten aus Ost- und Südosteuropa stark machen und so dazu beitragen, dass ihre Integration gelingt.“ Viel Applaus bekam Kossen für seinen eindrucksvollen Vortrag.

„Wir müssen genau hinschauen, das gibt es auch hier“, sagte Andrea Schaffeld, die von einem jungen Mann erzählte, der ohne Schutzkleidung mit ätzenden Reinigungsmitteln arbeiten musste.

Barbara Hendricks erläuterte den neuen Gesetzentwurf. „Eigentlich kommt er viel zu spät“, sagte die Bundestagsabgeordnete. Einige Punkte: In der industriellen Fleischindustrie dürfen nur noch fest angestellte Arbeiter beschäftigt werden. Es besteht eine Auskunftspflicht über die Unterbringung, die einen Mindeststandard erfüllen muss. Die elektronische Arbeitszeit wird eingeführt. Die Bußgelder werden deutlich erhöht. Das Problem sei, dass man keinen Einfluss auf die Gesetzgebung in den Niederlanden habe. „Die Signalwirkung dieses Gesetzes ist wichtig“, sagte Kossen. „Es zeigt: Wir lassen uns von der Fleischindustrie nicht mehr auf den Nase herumtanzen. Die Zeit der Selbstverpflichtungserklärungen ist vorbei.“

„Können wir sicher sein, dass sich damit in 2021 alles verbessert?“ fragte Max Puttkammer. Ein anderer Zuhörer sagte: „Ich traue dem ‚Schweinebraten‘ nicht und auch der Politik nicht. Leute wie Tönnies haben eine große kriminelle Energie und viel Geld zur Verfügung. Da müssen wir Bürger aktiv werden.“ Auch in Emmerich gebe es Leute, die ihre Schrottimmobilien zu überhöhten Preisen für Leiharbeiter anbieten.

Daher sei er froh, dass mit dem neuen Gesetz ein Mindeststandard festgelegt werde, so Bürgermeister Hinze, der von einer engagierten Gruppe in Emmerich berichtete, die sich für die Integration von Arbeitsmigranten einsetzen möchte.