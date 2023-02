Handel in Emmerich Eröffnungen am Neumarkt stehen bevor

Seit mehreren Jahren warten Investor, Verwaltung und vor allem die Bürger auf die Fertigstellung des „Vivatriums“ am Neumarkt. Doch jetzt ist es bald so weit: Die Eröffnung des Lebensmittelmarktes Edeka Brüggemeier ist für Donnerstag, 23. Februar, anvisiert. Der Vollsortimenter wird auf 1100 Quadratmetern einen Lebensmittelmarkt im neuen Gebäudekomplex in der Emmericher Innenstadt eröffnen. Insgesamt umfasst das Einkaufszentrum 3000 Quadratmeter, die fünf Mieter für den Einzelhandel nutzen werden.