Kunstwerk an der Gesamtschule am Brink : CDU und BGE wollen Wandmosaik von Terhorst erhalten

Kunstwerk an der Gesamtschule am Brink

Das Wandmosaik in der Gesamtschule am Brink soll erhalten bleiben. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Hat der Appell von Emmerichs Maler Hein Driessen doch Wirkung gezeigt? CDU und BGE setzen sich nunmehr dafür ein, dass das Wandmosaik von Bernd Terhorst im Schulgebäude am Brink erhalten bleibt.

CDU und BGE haben sich die Sache noch einmal überlegt und stellen nun den Erhalt des Mosaiks zur Diskussion. Es könnte ja vielleicht im Schulneubau am Brink gezeigt werden, schlagen sie vor. „Das Wandmosaik des bekannten Emmericher Künstlers Bernd Terhorst ist in seinem stadtgeschichtlich relevanten Ausdruck sowie in seiner Ausfertigung ein erhaltenswertes Werk in gutem Zustand. Es soll daher für die Nachwelt erhalten werden“, schreiben sie.